Еще одна жительница Приморья попала в статуc "подозрительных" по COVID-19

Жительница села Камень-Рыболов Ханкайского района получила статус «подозрительная», как только был получен положительный результат ее первичного анализа на коронавирус. Окончательный диагноз выявит повторный тест. Для предотвращения возможного распространения инфекции женщина изолирована.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, жительница Камень-Рыболова накануне, 16 апреля, прибыла из Москвы. Вечером был получен результат предварительного анализа – смыва из носоглотки, свидетельствующий о том, что она может являться носителем опасной инфекции.

При этом никаких симптомов заболевания у пациентки не наблюдается. В настоящее время она доставлена на карантин в инфекционный госпиталь Владивостока, где будет проведен повторный тест. Анализ подтвердит или опровергнет наличие у пациентки коронавируса.

Отметим, что география заболевших COVID-19 в Приморье расширяется – Владивосток, Находка, Артем, Дальнегорск, Шкотовский, Михайловский, Надеждинский районы и другие. Оперативный штаб напоминает приморцам о необходимости соблюдения режима самоизоляции: не выходить на улицу без острой необходимости, избегать посещения мест массового скопления людей, соблюдать правила гигиены.

Всего на сегодняшний день в крае официально подтверждены 49 случаев заболевания COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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