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Тест положительный: целый поселок могут закрыть на карантин из-за коронавируса (видео)

Тест положительный: целый поселок могут закрыть на карантин из-за коронавируса (видео)

Источник фото: shkotovskyadmin

В Шкотовском муниципальном районе выявлены два случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье».

Оба жителя п. Подъяпольское в недавнем времени вернулись из Московской области, у обоих тест на коронавирус показал положительный результат, но на данный момент диагноз не установлен. В настоящее время они помещены в ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2». Роспотребнадзор совместно с администрацией Шкотовского муниципального района проводит работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными, отмечает instagram паблик shkotovskyadmin.

В Подъяпольском сельском поселении уже проведена обработка и дезинсекция подъездов и прилегающих территорий по ул. Морская, 5, 13, 15 и мест общественного пользования (детских площадок, остановок, мусорных площадок и т.д.).

Просим Вас без необходимости не выходить на улицу. При необходимости выхода на улицу за продуктами питания и медикаментами, проявить сознательность и дисциплинированность, соблюдать социальную дистанцию два метра и все правила личной безопасности, пользуйтесь масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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