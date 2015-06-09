Экипаж морского буксира АО «Восточный Порт» пришёл на помощь моряку иностранного судна

Слаженность в действиях и высокий профессионализм показал экипаж флагмана Портового флота АО «Восточный Порт» при спасении жизни человека. После полудня 14 апреля с борта 292-метрового балкера MV MINERAL SUBIC под флагом Либерии, стоящего на рейде залива Находка в ожидании погрузки, поступила заявка на экстренную эвакуацию на берег одного из членов судовой команды – 59-летнего боцмана. Гражданин Украины находился в критическом состоянии с подозрением на инсульт, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Спасательную операцию высокопрофессионально провёл экипаж морского буксира «Александр Козицын» под командованием капитана Андрея Литвинова. Иностранного моряка, находившегося в бессознательном состоянии, с помощью специальных приспособлений переместили на борт вспомогательного судна «Восточного Порта». Через несколько минут мужчину доставили на 14-й причал бухты Врангеля, а затем в городскую больницу. Уже спустя некоторое время, когда моряку оказали помощь в реанимационном отделении и угроза кризиса миновала, врачи рассказали, что спасение жизни человека было вопросом считанных минут, иначе процесс заболевания стал бы необратим.

Стоит напомнить, что три месяца назад экипажи судов Портофлота АО «Восточный Порт» также приняли участие в двух сложных спасательных операциях, от результатов которых в конечном итоге зависели жизнь и здоровье моряков. За несколько часов до наступления 2021 года буксир «Тайфун» под командованием капитана Олега Чередника при сложнейших погодных условиях успешно привёл к берегам Находки габаритный контейнеровоз SASCO АNGARA. Из-за поломки двигателя судно потеряло ход в районе мыса Поворотного. Спустя две недели экипаж буксира «Кузбасс» под руководством капитана Олега Попова провёл своего рода филигранную операцию по спасению жизни члена экипажа балкера TAO BRAVE – моряк получил тяжёлые травмы в результате падения с высоты. Как и во вчерашнем случае, конечный успех операции предопределили, в том числе, высокий профессионализм и оперативность специалистов Портового флота АО «Восточный Порт».

Портовый флот – одно из основных структурных подразделений АО «Восточный Порт» – оперирует пятью высокоманёвренными, мощными, экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швартовных операций. Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]