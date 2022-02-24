Буксир «Восточного Порта» спас экипаж потерявшего ход судна

Буксир вспомогательного флота АО «Восточный Порт» принял участие в сложной спасательной операции от результатов которой в конечном итоге зависела жизнь и здоровье моряков. В ночь на 22 февраля 2022 года экипаж ветерана Портофлота стивидорной компании – буксира-кантовщика «Инженер Мисан» – оказал оперативную помощь морякам судна СП-4. Из-за поломки двигателя самоходный плашкоут потерял ход у мыса Поворотного недалеко от входа в залив Находка, и оказался во власти стихии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу порта.

В сложных метеоусловиях, при высоте волн до 3-х метров и сильных порывах ветра, «восточники» смогли отыскать среди волн практически обесточенный плашкоут и профессионально подать буксирный трос на неуправляемое судно. «Команда на «пять баллов» справилась с поставленной задачей, учитывая штормовую погоду, – отметил капитан «Инженера Мисана» Андрей Басенко. – Из-за сильного ветра и волнения на море, чтобы не оборвался трос, плашкоут пришлось вести на небольшой скорости к причалам Гайдамакского судоремонтного завода в Ливадии. Весь ход операции занял ровно 10 часов».

На сегодняшний день Портовый флот – одно из основных структурных подразделений АО «Восточный Порт» оперирует высокоманёвренными, мощными, экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швартовных операций. В состав Портофлота входят три новейших азимутальных буксира – «Александр Козицын», «Кузбасс» и «Урал», а также два буксира-кантовщика «Тайфун» и «Инженер Мисан». Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. В настоящее время Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны как по суммарной мощности двигателей буксиров (22 тыс. л.с.), так и по уровню используемых технологий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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