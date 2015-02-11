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Объявлен старт приема заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Россия в деталях»

Объявлен старт приема заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Россия в деталях»

14 апреля стартует ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. А лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдет в нескольких городах России.

Тема фотоконкурса в 2021 году – «Россия в деталях». Колоритные места и необычные объекты, рассказывающие об истории и культуре, детали, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях – всё это может оказаться в объективе участников конкурса. Ведь в каждом регионе есть, чем удивить!

«Для нас ежегодный фотоконкурс «Моей Планеты» – совершенно особенная история. Очень ценная и значимая. Мы получаем от зрительских фотографий колоссальный приток энергии и мотивации. Уже не раз случалось так, что один единственный снимок становился поводом для того, чтобы мы собирали группу и отправлялись искать то самое место с фотографии. Уверен, так будет и в этот раз. Мы надеемся, что нашим зрителям удастся найти всего лишь одну деталь, что охарактеризует тот или иной регион России круче, чем десяток документальных фильмов. Желаю удачи всем участникам конкурса!»,Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

В конкурсе «Моя Планета. Россия в деталях» могут участвовать фотографии, сделанные в любом уголке нашей страны. В кадре могут быть необычные артефакты – например, предметы из местных музеев, неизвестные широкой публике, объекты культуры и искусства, интересные детали природы, жизнь городов и урбанистическая архитектура, портреты и интересные ракурсы привычных вещей – всё, что может рассказать интересную историю. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.

К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был сделан кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 20 мая.

Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала. Подать заявку можно по ссылке: https://moya-planeta.ru/konkurs

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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