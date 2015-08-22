Телеканал «Наука» объявляет о старте конкурса «Снимай науку!»

Телеканал «Наука» совместно с «Викимедиа РУ» начинает прием работ на конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку!». Снимки победителей украсят научные статьи Википедии, лучшие фрагменты видео попадут в эфир, а один из участников конкурса получит шанс стать ведущим на канале «Наука».

Старт конкурса приурочен ко дню рождения телеканала «Наука», которому в этом году исполняется девять лет.

Основная задача нашего конкурса — популяризация науки. Нам уже удалось в предыдущих конкурсах «Снимай науку» показать, что наука — это очень любопытно, красиво и увлекательно, и судя по тому объему работ, которые мы получаем на конкурс, она доступна большому количеству заинтересованных людей. Нам хочется показать, что заниматься наукой может любой желающий, стоит только этого захотеть. Кроме того, сейчас, в период, когда многие вынуждены изменить свой привычный образ жизни, конкурс может стать прекрасной возможность открыть для себя что-то новое. Ведь снимать науку, можно не выходя из дома! Это могут быть и фото, и видео работы» - рассказала Мария Семенова, главный редактор телеканала «Наука».

«Снимай науку!» — конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. В 2017 году проект был создан каналом «Наука» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Дважды конкурс признавался победителем Всероссийской премии «За верность науке».

С момента запуска в конкурсе приняли участие 1500 авторов, которые прислали более 4000 работ. Проект привлек участников из 6 стран и 227 городов, а лучшие работы были продемонстрированы на цифровых ресурсах и в эфире телеканала «Наука». В этом году участников ждут новые номинации, а сам конкурс пройдет в два этапа: конкурс фоторабот в апреле-июне и конкурс видеоработ, которой состоится в апреле-октябре.

«Благодаря конкурсу «Снимай науку!» нам удаётся получить уникальные иллюстрации, которые используются в статьях Википедии о самых разных направлениях науки. Часто бывает, что удачная иллюстрация может оказаться полезнее тысячи слов, читателю сразу становится понятна суть изложенного в статье. Мало того, свободная лицензия на изображения позволяет использовать эти фотографии не только в Википедии на русском языке, на десятках языков России и сотнях языков мира, но и на других ресурсах, указывая автора фото. Множество научно-популярных статей и книг благодаря конкурсу получат иллюстрации. Участвуйте в конкурсе! Поддержим тягу человечества к новым знаниям!», - Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа РУ.

Фотоработы для участия в конкурсе будут приниматься по 31 мая включительно. Подать их можно в шести номинациях: «Люди в науке», «Микроизображения», «Нефото», «Серии», «Наука вокруг нас». И в этом году впервые будут приниматься работы в номинации «Природа». Компетентное жюри определит трех лучших в каждой из шести номинаций.

Видеоролики принимаются в номинациях: «Профессиональное видео», «Любительское видео» и «Детское видео». Сейчас многие вынуждены оставаться дома, поэтому в проекте учреждена специальная номинация «Лучший видеоролик, снятый дома». Победитель в этой номинации получит специальный приз от канала «Наука». Все видеоработы должны присылаться всамом большом разрешении, HD-качестве, длительностью от 1 до 5 минут и в формате MPEG-4/MOV/AVI/MPEG-2

Как и в прошлом году, самые яркие снимки, присаленные на конкурс, станут участниками фотовыставки, которая пройдет в Москве, и осенью на центральных региональных площадках «Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+».

«Из года в год мы поддерживаем конкурс творческих научно-популярных работ «Снимай науку!» и проводим его в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Работы победителей конкурса демонстрируются на всех центральных региональных площадках фестиваля. Проект позволяет существенно расширить интерес к науке и показать ее красоту, доступность и пути взаимодействия с ней всей общественности в возрасте 0+», - Александра Мельцева, заместитель генерального директора Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

Просим всех ответственно отнестись к текущей ситуации с коронавирусом, соблюдать карантин и снимать науку.

Все подробности на сайте: https://naukatv.ru/video/film-science

Подать заявку на можно на сайте:

https://ru.wikimedia.org/wiki/SciencePhoto2020

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]