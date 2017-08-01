Цена спокойствия: жителям Владивостока необходимо 1,8 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно

Пандемия не помешала жителям Владивостока заботиться о сбережениях. Сегодня делают накопления постоянно или время от времени 34,8% жителей этого города, выяснили «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка. Доля «сберегателей» во Владивостоке чуть ниже, чем в среднем по стране (37,5%). Больше всего откладывают на непредвиденные обстоятельства, на поддержку детей, а также на путешествия, интерес к которым растет в ожидании начала туристического сезона, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Доля тех, копит регулярно или от случая к случаю, выше всего среди людей с высшим образованием (41%), а также в старшей возрастной группе: откладывать деньги стараются 43% 50-60-летних граждан, 46% людей старше 60 и лишь 28% молодежи (18-30 лет). Женщины делают накопления в 1,2 раза чаще мужчин.

Жители Владивостока считают, что семье в среднем необходимо 1 млн 754 тыс. рублей накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно. В среднем по стране эта сумма составляет 1,3 млн рублей.

Цели накоплений заметно изменились по сравнению с весной 2020 года. Больше всего россиян (47%) сейчас копят на случай непредвиденных обстоятельств. В прошлом году эта цель также была на первом месте, но за год количество таких сбережений снизилось на 5 процентных пунктов. На поддержку детей сейчас откладывают 30% респондентов против 31% годом ранее. Больше всего выросли накопления на отдых и путешествия. В этом году на это откладывают 22% из тех, кто делает накопления. Прошлой весной, когда в возможность путешествий мало кто верил, копили на них только 2%. На старость и пенсию откладывают 17% «сберегателей».

16% участников опроса, делающих сбережения, хотят не просто откладывать, но и получать дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. При этом они готовы вкладывать деньги на довольно значительные сроки. Треть согласны инвестировать на полгода, каждый пятый (20,5%) — на год, 17,4% — на 2-3 года, 13% — на 4-6 лет, а 9% — на срок более 10 лет.

Самыми интересными инструментами для инвестирования россияне считают вложения в недвижимость для ее дальнейшей перепродажи (61%), рублевые банковские вклады (56%) и вложения в бизнес (19%). Также растет интерес к инвестициям в накопительное страхование (11%), ценные бумаги (8%) и ПИФы (2,8%).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Мы верим, что количество частных инвесторов и людей с накоплениями будет расти, что для россиян это станет системой. За последние два-три года люди распробовали инвестиционные и накопительные продукты, альтернативные вкладам, и этот тренд уже не изменить. В Сбере есть весь спектр инструментов, позволяющих копить на любые цели, оперируя даже небольшими суммами. По итогам первого квартала 2021 года количество частных инвесторов, пользующихся готовыми инвестиционными и накопительными продуктами Сбера, выросло на 69%. Объем средств, который клиенты направили в программы для формирования негосударственной пенсии НПФ Сбербанка, увеличился на 34%, в продукты «Сбер Управление Активами» — на 45%, в накопительные программы «Сбербанк страхование жизни» — на 79%».

Александр Соколов, директор управления продаж продуктов благосостояния Дальневосточного Сбербанка: «Согласно исследованию, жители Владивостока откладывают в сбережения в среднем 20% своего дохода. На самые популярные цели респондентов — непредвиденные обстоятельства и поддержку детей — можно копить при помощи страхования жизни. Накопить на другую популярную цель — пенсию — помогут вложения в индивидуальный пенсионный план. Оформить ИПП можно онлайн, минимальный первоначальный взнос по нему составляет 2000 рублей, а последующие — 1000 рублей».

Исследование проводилось в марте-начале апреля 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной социально-демографической выборке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]