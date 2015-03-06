Уникальный мультфильм про права подростков создали юристы Сбера и студенты ДВФУ

Уникальный мультфильм «Мои права – мои обязанности» для подростков создали юристы Сбера вместе со студентами Дальневосточного федерального университета, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Серия обучающих мультфильмов, посвященных правам и обязанностям подростков, состоит из 7 серий общей продолжительностью 23 минуты, в каждой из которых сложные правовые категории объясняются простыми и понятными примерами из повседневной жизни: когда и как необходимо получить паспорт; какая сделка может быть признана мелкой; как трудоустроиться подростку; в каком возрасте можно получить банковскую карту; как получить водительское удостоверение и какая ответственность предусмотрена за нарушение подростком правил дорожного движения; что такое эмансипация.

Для реализации идеи создания мультфильма были приглашены юные профи цифры и не только – студенты ДВФУ. С их помощью написанный сценарий превратился в яркий видеоконтент.

Сергей Юрченко, заместитель председателя Дальневосточного Сбербанка: «Сбер уделяет большое внимание вопросам образования и внешкольного развития детей. Мы не только сотрудничаем с государственными и общественными организациями и совместно реализуем такие мероприятия как Всероссийская неделя финансовой грамотности, но и запускаем собственные просветительские проекты. Реализованный совместно с нашими партнёрами – ДВФУ проект “Мои права – мои обязанности” – один из примеров работы банка в этом направлении. Главная задача созданного с участием банковских специалистов по юридическому праву мультфильма: простым языком рассказать школьникам о сложном». В настоящее время, мы видимся со школьниками на постоянной основе – трансляции мультфильма развернута на территории уже 5 субъектов ДВФО, наша цель – рассказать о правах и обязанностях, как можно большему количеству школьников!»

Илья Яськов, заместитель проректора по развитию ДВФУ: Дальневосточный федеральный университет активно поддерживает своих студентов, привлекая их к реализации проектов совместно с такими крупными партнерами как Сбер. Созданный в университете сервис содействия студенческой занятости ASAP ДВФУ помогает учащимся применять на практике знания, которые они получили на занятиях, и приобретать востребованные на рынке труда навыки. Талант и творческий подход позволили ребятам адаптировать сценарий и создать мультфильм не только информативным, но и подходящим для целевой аудитории.

Сейчас мультфильм демонстрируется во время встреч волонтеров-юристов со школьниками по всему Дальнему Востоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]