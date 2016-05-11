Олег Гуменюк высадил кедры вместе с учащимися коррекционной школы-интерната во Владивостоке

Молодые кедры украсили территорию специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I вида на улице Минеральной. Их сегодня, 1 мая, высадили учащиеся школы вместе с главой Владивостока Олегом Гуменюком, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Во Владивостоке сейчас проходит масштабная акция по озеленению. Новые деревья и кустарники появляются во всех районах краевой столицы – во дворах, на территориях школ и детских садов, в парках и скверах и на многих других общественных площадках.

Сегодня экологическая акция прошла в коррекционной школе-интернате Владивостока. Это единственная школа в Приморье для глухих и слабослышащих, куда приезжают и из других регионов Дальнего Востока. Сейчас здесь обучаются 112 детей. В учреждении есть группа детского дома – в ней находятся ребята, потерявшие родителей, либо родители которых лишены родительских прав. Помимо учебы, школьники занимаются творчеством, спортом, участвуют в различных конкурсах.

Администрация города предоставила учреждению землю и саженцы кедра. Вместе с детьми деревья высадил глава города Олег Гуменюк.

«Сегодня, в праздник Первомая, мы дружно потрудились вместе с ребятами, озеленили территорию их школы. Теперь дети будут наблюдать, как растут их кедры, ухаживать за ними. А когда ребята окончат школу, они будут знать, что память о них всегда останется здесь», - сказал глава города.

Олег Гуменюк также вручил детям куличи в честь наступающего праздника светлой Пасхи. В ответ ребята подарили сувенир, который смастерили сами.

Глава города пообщался и с коллективом коррекционной школы. Директор учреждения Лариса Новикова поблагодарила за помощь, которая оказывается школе.

«В прошлом году, благодаря социально-ответственному бизнесу и при поддержке администрации города у нас была благоустроена территория, большой дорожный ремонт прошел на улице Минеральной. И родители, и весь коллектив, и ребята очень за этому рады», - отметила Лариса Новикова.

Директор школы также добавила, что сейчас в учреждении планируют оформить тематический коридор, благодаря которому дети смогут изучать правила дорожного движения. Олег Гуменюк пообещал, что окажет содействие в этом вопросе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]