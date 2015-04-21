Жителей Владивостока приглашают присоединиться к акциям по высадке кедра

Десять тысяч саженцев кедра высадят в рамках проекта «Вернем кедр Приморью» в районе улицы Русской, 94а и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Акции пройдут в предстоящие выходные, 15 и 16 мая. Инициаторами мероприятий выступили фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» и межрегиональный фонд поддержки молодых инициатив «Татьянин день – Приморье», пройдут акции при содействии администрации Владивостока.

Как отмечают организаторы проекта, акции по высадке кедра проходят во Владивостоке с 2012 года. В этом году проект будет реализован при поддержке фонда Президентских грантов. 15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, 16 мая – на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало акций в 12 часов.

«На территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ для участников акции будут подготовлены угощения и развлекательная программа – это историческая театрализованная постановка «Вальс Победы», мастер-класс по живописи и другие мероприятия», – подчеркнули организаторы.

Здесь же будет организована высадка аллеи в рамках федерального проекта «Международный сад мира и памяти в честь защитников Отечества «Благодатное кольцо».

К участию в акциях приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно по ссылке: den-kedra.com.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в директ аккаунтов @adm_vlc или @den_kedra в социальной сети Instagram.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]