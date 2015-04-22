10 тысяч кедров высадят в мае во Владивостоке

Масштабные акции по высадке кедра состоятся во Владивостоке 15 и 16 мая. Десять тысяч саженцев кедра высадят в рамках проекта «Вернем кедр Приморью», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Акции пройдут в районе улицы Русской, 94а и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Для участников мероприятий также подготовлены развлекательная программа и угощения - пирожки и горячий чай. Инициатором мероприятий выступил фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» при содействии администрации Владивостока.

Как отмечают организаторы проекта, акции по высадке кедра проходят во Владивостоке с 2012 года. За это время было высажено более 15 тысяч кедров. В этом году проект будет реализован при поддержке фонда Президентских грантов.

Планируется, что участниками акции станут общественные и коммерческие организации, волонтеры, а также просто неравнодушные жители города.

15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, 16 мая – на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало акций в 12 часов. К участию приглашаются все желающие.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в директ аккаунтов @adm_vlc или @den_kedra в социальной сети Instagram.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]