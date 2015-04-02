Пункт «посадил дерево» может выполнить участник акции «Сохраним лес»
200 молодых деревьев высадят в понедельник, 30 сентября, на двух аллеях Владивостока – Депутатской (пр-т 100-летия Владивостока, 84) и аллее Дениса Давыдова (ул. Русская, 23), — информирует пресс-служба администрации краевой столицы, передают «Вести: Приморье».
Акция пройдет в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес», организаторами которого выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. Начало акции в 15:00.
Планируется, что во время акции по всей стране будет высажено не менее 30 миллионов деревьев, в городах она проходит в разное время – с середины сентября до конца октября.
Во Владивостоке акцию решено провести в последний день первого осеннего месяца, она состоится при поддержке городской администрации: специалисты МБУ «Содержание городских территорий» предоставят участникам землю для засыпки корней саженцев, воду для полива, окажут необходимую консультационную помощь.
Принять участие в акции просто: на сайте сохранимлес.рф или в одноименном приложении в социальной сети «ВКонтакте» можно выбрать ближайшую точку восстановления лесов и в указанное время прибыть на место сбора участников. Присоединиться к высадке деревьев могут все желающие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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