Пункт «посадил дерево» может выполнить участник акции «Сохраним лес»





200 молодых деревьев высадят в понедельник, 30 сентября, на двух аллеях Владивостока – Депутатской (пр-т 100-летия Владивостока, 84) и аллее Дениса Давыдова (ул. Русская, 23), — информирует пресс-служба администрации краевой столицы, передают «Вести: Приморье».

Акция пройдет в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес», организаторами которого выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. Начало акции в 15:00.

Планируется, что во время акции по всей стране будет высажено не менее 30 миллионов деревьев, в городах она проходит в разное время – с середины сентября до конца октября.

Во Владивостоке акцию решено провести в последний день первого осеннего месяца, она состоится при поддержке городской администрации: специалисты МБУ «Содержание городских территорий» предоставят участникам землю для засыпки корней саженцев, воду для полива, окажут необходимую консультационную помощь.

Принять участие в акции просто: на сайте сохранимлес.рф или в одноименном приложении в социальной сети «ВКонтакте» можно выбрать ближайшую точку восстановления лесов и в указанное время прибыть на место сбора участников. Присоединиться к высадке деревьев могут все желающие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]