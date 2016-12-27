«Ростелеком» предлагает приморцам бесплатно познакомиться с Wink

В Приморском крае «Ростелеком» запустил акцию «Знакомьтесь с Wink». Новые абоненты услуги «Домашний интернет» получают промо-код на бесплатный доступ к подписке «Онлайн-кинотеатр» в видеосервисе Wink в течение 180 дней с момента активации, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

Узнать о доступности акции на выбранном тарифном плане абоненты могут в личном кабинете и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Для участия в акции необходимо до 31 января 2022 года подключить услугу «Домашний интернет» или пакет услуг, включающий домашний интернет и мобильную связь. В личном кабинете абонент получит промо-код для активации доступа к подписке. По истечении промо-периода абонемент на подписку отключается.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. К одной учетной записи можно привязать до пяти различных устройств: домашний телевизор (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфон или планшет (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбук и компьютер (на видеопортале wink.rt.ru). Благодаря их синхронизации абонент может поставить на паузу эфир, который он смотрел, например, на ноутбуке, и продолжить просмотр с того же момента на планшете.

«Предложение “Знакомьтесь с Wink” позволит абонентам бесплатно оценить 10 000 единиц контента, собранного в подписке “Онлайн-кинотеатр”. И мы надеемся, что впоследствии им уже не захочется отказываться от нашего видеосервиса. Компания постоянно расширяет функционал Wink и наполняет его интересным и полезным содержанием. Например, недавно в нем появилась подписка “Концерты” от Qello Concerts by Stingray, которая включает 120 концертов таких исполнителей как Katy Perry, Depeche Mode, Madonna, Rammstein, Aerosmith, Coldplay и многих других», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Получить дополнительную информацию об услугах компании, а также оставить заявку на подключение «Домашнего интернета» можно на сайте https://primorye.rt.ru/ и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]