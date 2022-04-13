"Ростелеком" запустил весеннюю акцию во Владивостоке

«Ростелеком» приглашает жителей Владивостока принять участие в «Весенней акции». Компания предлагает домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с за 650 рублей в месяц или пакетное предложение «Интернет и Интерактивное ТВ Wink» за 800 рублей. Первый месяц пользования любым из двух тарифов — бесплатный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ростелеком", тарифные планы доступны клиентам во Владивостоке, проживающим в домах с оптической сетью GPON. Это одна из современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры абонента. Благодаря высокой пропускной способности канала можно одновременно пользоваться интернетом, домашним видеонаблюдением, сервисами «Умный дом» и Wink. Во Владивостоке 95% домов охвачены оптическими сетями «Ростелекома».

«Число пользователей услуги “Домашний интернет” во Владивостоке непрерывно растет. Во многом это связано с тем, что мы модернизируем инфраструктуру и предлагаем абонентам тарифы с большими скоростями. Согласитесь, однажды попробовав интернет на 300 Мбит/с, уже не захочется вернуться назад. Тестируйте высокие скорости бесплатно в течение месяца, подключив тарифные планы в рамках весенней акции», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

В пакетном предложении «Интернет и Интерактивное ТВ Wink» доступны домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с, 180 телеканалов и 25 000 фильмов и сериалов на любой вкус. С помощью одной учетной записи, созданной в Wink, можно смотреть контент на домашнем телевизоре (с помощью приставки и приложений), смартфоне, планшете (с помощью мобильного приложения), ноутбуке или компьютере (на сайте wink.rt.ru).

«По совету коллег я перешла на домашний интернет от “Ростелекома” еще весной 2019 года, заполнив заявку на сайте компании. А в начале апреля увидела информацию о том, что появился выгодный тариф, в который включена услуга “Интерактивное ТВ Wink”. Не раздумывая, предложила сыну и свекрови подключиться по акции. Они позвонили и теперь месяц будут бесплатно пользоваться интернетом, смотреть сериалы и фильмы», — рассказала абонент компании Татьяна Ударцева.

Новым клиентам, планирующим подключить услугу «Домашний интернет» по акционным тарифным планам, понадобится Wi-Fi роутер. Его можно взять в аренду за 150 рублей в месяц либо купить. Для предложения «Интернет и Интерактивное ТВ Wink» дополнительно понадобится приставка Wink+ или ТВ-приставка «Стандарт», которую можно взять в аренду.

Для подключения интернета во Владивостоке можно выбрать любой удобный способ: оставить заявку на сайте https://primorye.rt.ru/, позвонить по телефону 8 800 100 08 00 или посетить офис продаж и обслуживания «Ростелекома» (ул. Черемуховая, 9).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]