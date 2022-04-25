Во Владивостоке «Ростелеком» бесплатно ускорил интернет до 350 Мбит/с

«Ростелеком» увеличил скорость домашнего интернета до 350* Мбит/с в домах, подключенных по технологии GPON, во Владивостоке. Стоимость услуг связи при этом не изменилась. Новым клиентам компания предлагает 30 дней пользоваться скоростным интернетом и смотреть ТВ бесплатно.

Как сообщает "Вести: Примрье" со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома", ускорение доступно для 10 тысяч клиентов, проживающих в домах с сетью GPON во Владивостоке. Скорость доступа выросла в среднем в полтора-два раза без изменения тарифного плана и суммы ежемесячного платежа. Максимальная доступная скорость зависит от тарифа и оконечного оборудования, установленного у абонента.

«Объем данных, который скачивают пользователи Владивостока, растет в среднем на 25% ежегодно. С одной стороны, это связано с потреблением все более “тяжелого” контента: образовательного, игрового и видео. С другой — увеличивается количество устройств в доме, для стабильной работы которых нужен интернет. Мы учитываем цифровой спрос абонентов, и поэтому разогнали скорость доступа в тех домохозяйствах, где была возможность», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Новым клиентам «Ростелеком» предлагает тарифный план, включающий домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с за 650 рублей в месяц или пакетное предложение «Интернет и Интерактивное ТВ Wink» за 800 рублей. Первый месяц пользования любым из двух тарифов — бесплатный.

«Я стал одним из счастливчиков, которым “Ростелеком” увеличил скорость интернета прошлым летом. Радует, что провайдер проводит такие акции бесплатно», — рассказал абонент компании Андрей Пятков.

Технология GPON предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента, гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить неограниченное количество цифровых услуг. Например, можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.

*Конечная скорость интернета зависит от оборудования клиента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]