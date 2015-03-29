Константин Шестаков: Поддержка предпринимателей – один из главных векторов нашей работы

В администрации Владивостока рассмотрят возможность об отзыве из думы города проекта постановления о повышении коэффициентов арендных ставок на землю. Об этом на встрече с предпринимателями города сегодня, 19 мая, сообщил первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Шестаков. Также в администрации города обсудят вопрос введения моратория на исключение нестационарных торговых объектов из схемы НТО, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Участниками встречи стали председатель городской думы Андрей Брик, замминистра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Шемилина, президент Лиги предпринимателей города Павел Гетман, председатель краевого отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Сулеев, представители администрации города.

С предложением отозвать законопроект о коэффициентах арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, к Константину Шестакову обратилась Марина Шемилина.

«У бизнес-сообщества много претензий к проекту, – пояснила она. – На мой взгляд, необходимо его принятие остановить и отправить документ на доработку».

Марину Шемилину поддержали все участники встречи. Общее мнение таково: для многих субъектов предпринимательства новые ставки окажутся непосильными.

«Готовы по итогам изучения научно-исследовательской работы, которую представит нам «Опора России», рассмотреть возможность отозвать из думы города проект постановления и отправить его на доработку, – сообщил Константин Шестаков. – Нам важно выстроить плодотворное сотрудничество с предпринимателями, и это направление в нашей работе считаю одним из важнейших».

Предложение о доработке проекта поддержал Андрей Брик.

«Важно, что мы ведем диалог с предпринимателями, - подчеркнул он. - Уверен: и то, что мы сделали раньше, и то, что услышали сегодня, приблизило нас к решению важного вопроса».

Также во время встречи прозвучало предложение провести во Владивостоке к 1 сентября цветочную ярмарку. Константин Шестаков эту идею поддержал.

Напомним, проект муниципального правового акта «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 30.07.2015 № 505 «Об установлении величин корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке» внесен в думу города. Проект представлен на официальном сайте администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]