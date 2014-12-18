«Ставки могут оказаться непосильными»: Во Владивостоке решают вопрос арендной платы за землю

Вопрос изменения арендных платежей за земельные участки во Владивостоке обсудили в ходе заседания рабочей группы по определению обоснованных и эффективных ставок арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности Владивостокского городского округа, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Совещание состоялось под руководством главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В обсуждении вопроса приняли участие специалисты мэрии, депутаты думы города, представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», эксперты в области оценочной деятельности.

Актуальность вопроса связана с тем, что в думу города внесен проект муниципального правового акта «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 30.07.2015 № 505 «Об установлении величин корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке». Проект правового акта представлен на официальном сайте администрации города.

Как подчеркнула первый заместитель главы администрации Владивостока Наталья Соколова, один из основных принципов определения арендной платы за землю, согласно законодательству, – экономическая обоснованность. К сожалению, действующий до сих пор во Владивостоке документ, определяющий функциональные коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы, принимался в свое время без их экономического обоснования, что приводит к претензионным и судебным спорам.

Администрация города не раз предпринимала попытки провести работу по экономическому обоснованию коэффициентов, однако в течение нескольких лет по различным причинам, в том числе, по причине несостоявшихся аукционов, сделать это не удавалось.

В итоге, прокуратурой города Владивостока в адрес администрации было направлено представление об устранении нарушений законодательства с требованием провести расчет и экономическое обоснование размера функциональных коэффициентов. Протест прокуратуры был направлен и в адрес Думы города Владивостока. Такая же позиция содержалась в решениях Приморского краевого суда.

Для выполнения требований законодательства администрация Владивостока заключила муниципальный контракт на проведение расчета и экономического обоснования функциональных коэффициентов. По результатам отчета, который представила оценочная организация, и был разработан проект правового акта.

«Вопрос арендной платы непростой, но крайне важный как для городского бюджета, так и для предпринимателей, - подчеркнул глава города. - Мы получили со стороны депутатского корпуса и предпринимательского сообщества множество обращений, в которых выражается тревога, а зачастую и несогласие с предлагаемыми коэффициентами. Поэтому мы собрались здесь, чтобы обсудить все возникшие противоречия и найти совместное решение».

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимир Исаков выразил озабоченность тем, что предложенные коэффициенты значительно выше прежних, и это может стать тяжелым бременем для бизнеса. Такой же позиции придерживаются представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также общественной организации «Опора России». Заместитель председателя краевого отделения «Опоры России» Андрей Глазков убежден, что для многих субъектов предпринимательства новые ставки окажутся непосильными.

Однако эксперт оценочной компании, которая проводила расчеты, подчеркнула, что новые коэффициенты экономически обоснованы и полностью соответствуют рыночной стоимости участков. Практика показывает, что нередко предприниматели арендуют у города землю по нынешним ставкам, при этом сдают участки в субаренду по гораздо более высокой цене, что доказывает некорректность установленных коэффициентов.

Кроме того, по мнению главы Владивостока, в городе большое количество земельных участков, которые де-юре в аренде, однако фактически не используются: заброшенные котлованы, десятилетиями огороженные заборами пустыри – все это мешает городу развиваться. Оптимизация арендной платы заставит предпринимателей относиться к городской земле более ответственно: использовать участки по-хозяйски либо расторгать договоры аренды.

Также специалисты отмечают: значительная часть договоров аренды в городе заключена с применением коэффициентов функционального использования, однако есть и другая категория арендаторов, которые получают земельные участки по итогам аукционов. При этом окончательная цена аукциона, очевидно, отражает реальную рыночную стоимость аренды земли и текущее состояние рынка.

Анализ показывает, что повышение арендной платы в ходе торгов во Владивостоке может достигать от трех до 6000 процентов по сравнению с начальной ценой аукциона.

В ходе обсуждения звучали различные предложения по решению возникшей ситуации. Так, по мнению специалистов, могут быть предложены корректирующие коэффициенты, которые позволят снизить аренду для льготных категорий и целого ряда отраслей, в развитии которых нуждается Владивосток.

Еще одним из вариантов может стать разработка нового расчета функциональных коэффициентов – такой документ, к примеру, может заказать дума города. При этом, по мнению специалистов, дальнейшее обсуждение вопроса должно лежать не в плоскости «нравится – не нравится», а строго в плоскости экономических расчетов.

В любом случае, в соответствии с требованиями закона до конца текущего года во Владивостоке должен быть принят документ с экономически обоснованными функциональными коэффициентами, от которых будет зависеть оптимальная арендная плата за землю и баланс интересов всех сторон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]