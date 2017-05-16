Константин Шестаков поручил обследовать состояние дома № 25 на Толстого

Сегодня, 20 мая, Константин Шестаков пообщался с жителями дома № 25 по ул. Толстого и дал ряд поручений. Вместе с и. о. главы Владивостока на месте побывали представители прокуратуры Ленинского района, Примводоканала, Государственной жилищной инспекции, думы Владивостока, экспертное сообщество строителей, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Рядом с нашим домом возобновилась стройка многоэтажки, и их коммуникации Примводоканал решил подключать к нашим, - рассказывает председатель Совета дома Алина Повелица. - Мало того, что раскопали всю придомовую территорию, так еще и появились трещины на фасаде и в квартирах на 9 этаже».

Константин Шестаков распорядился остановить все работы и в ближайшие несколько часов обследовать состояние многоквартирного дома. Экспертизу проведут специалисты ООО «АС-групп». Первые результаты обещают предоставить сегодня уже к 18:00. После этого и. о. главы готов снова встретиться с жителями и обсудить план дальнейших действий.

«Буду здесь снова к вечеру, на руках будет заключение экспертов, и мы сможем понять, насколько опасны повреждения и как их устранять», - подчеркнул Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]