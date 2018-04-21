Новости Общество
Сегодня, 10:47

Эксперты: дом № 25 на улице Толстого не признан аварийным

Эксперты: дом № 25 на улице Толстого не признан аварийным

Специалисты ООО «АС-групп» по поручению и. о. главы Владивостока Константина Шестакова провели обследование многоквартирного дома № 25 по улице Толстого.  По их оценке повреждения не являются аварийными, переселение людей в маневренный фонд не требуется, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Как рассказал генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин на встрече с жителями дома, такие выводы были сделаны по итогам геодезических измерений фасада здания и осмотра основания дома со стороны подвала.

«Предпосылок к тому, чтобы признавать этот дом аварийным, нет. Сейчас в квартирах, где были обнаружены трещины, устанавливаются маячки, они помогут определить, увеличиваются ли со временем  трещины. Мониторинг управляющая компания будет проводить ежедневно. Если движение по панели не будет зафиксировано, то можно будет приступать к ремонту стен»,  – подчеркнул эксперт.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков в свою очередь отметил, что на время проведения дальнейших исследований все работы на объекте будут приостановлены.  Кроме того, в пятницу, 21 мая, дополнительно будут приглашены специалисты, которые исследуют сам котлован. Их задача – оценить необходимость засыпки траншеи на случай дождливой погоды.

«Поручаю экспертам оценить насколько безопасно и насколько верно бы было засыпать траншею в случае непогоды. Завтра вечером я также будут здесь, чтобы принять решение по этому вопросу», – подчеркнул Константин Шестаков.

Также и. о. главы Владивостока поручил специалистам «Примводоканала» в срок выполнить все работы по восстановлению благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме