Эксперты: дом № 25 на улице Толстого не признан аварийным

Специалисты ООО «АС-групп» по поручению и. о. главы Владивостока Константина Шестакова провели обследование многоквартирного дома № 25 по улице Толстого. По их оценке повреждения не являются аварийными, переселение людей в маневренный фонд не требуется, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Как рассказал генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин на встрече с жителями дома, такие выводы были сделаны по итогам геодезических измерений фасада здания и осмотра основания дома со стороны подвала.

«Предпосылок к тому, чтобы признавать этот дом аварийным, нет. Сейчас в квартирах, где были обнаружены трещины, устанавливаются маячки, они помогут определить, увеличиваются ли со временем трещины. Мониторинг управляющая компания будет проводить ежедневно. Если движение по панели не будет зафиксировано, то можно будет приступать к ремонту стен», – подчеркнул эксперт.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков в свою очередь отметил, что на время проведения дальнейших исследований все работы на объекте будут приостановлены. Кроме того, в пятницу, 21 мая, дополнительно будут приглашены специалисты, которые исследуют сам котлован. Их задача – оценить необходимость засыпки траншеи на случай дождливой погоды.

«Поручаю экспертам оценить насколько безопасно и насколько верно бы было засыпать траншею в случае непогоды. Завтра вечером я также будут здесь, чтобы принять решение по этому вопросу», – подчеркнул Константин Шестаков.

Также и. о. главы Владивостока поручил специалистам «Примводоканала» в срок выполнить все работы по восстановлению благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]