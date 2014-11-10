Азат Ислаев: Если темп строительства «Авангарда» не увеличится, договор с подрядчиком будет расторгнут

Выездное совещание представителей администрации Владивостока, подрядной организации и проектировщиков прошло на стадионе «Авангард». По поручению и. о. главы города Константина Шестакова будет проведена проверка работы подрядчика на объекте, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Ремонт стадиона «Авангард» начался в августе 2020 года. Как доложил представитель подрядной организации – главный инженер компании «Строительный союз» Евгений Пигилов – на данный момент закончена кладка второго этажа административно-бытового комплекса и перекладка центрального водопровода. Ожидается поставка опор освещения и облицовочный материал для фасада здания.

Согласно условиям контракта, реконструкция стадиона должна завершиться до 31 июля. Однако на сегодняшний день подрядчик отстает от графика производства работ на более чем 120 дней.

«Динамика работ не соответствует графику, и подрядчик каждый раз находит причины, почему это происходит. Нет взаимосвязи между проектировщиком и подрядчиком, есть необходимость корректировки проектно-сметной документации. Это мы слышим уже слишком долго. По поручению и. о. главы города Константина Шестакова принято решение специалистам администрации совместно с подрядчиком выработать суточный график производства работ. В случае несоответствия этим планам будем принимать решение о возможном расторжении контракта с данной организацией», - рассказал заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев.

Азат Ислаев также добавил, что по обращению компании «Строительный союз» на данный момент решается вопрос о переносе срока сдачи объекта на конец сентября.

«Пока мы не увидим конкретных действий со стороны подрядной организации, такое решение администрацией Владивостока приниматься не будет», - подчеркнул заместитель главы администрации.

Напомним, что в рамках первого этапа реконструкции должна полностью преобразиться нижняя часть стадиона. Здесь будет обустроена универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол, а также гаревые дорожки для спидвея. Также будет возведен двухэтажный административно-бытовой комплекс с техпарком для обслуживания мототехники команд гостей и хозяев трека, отремонтированы трибуны, установлена система освещения и LED-экраны.

В ходе работ были выявлены многочисленные факты скрытых работ, не учтенных в проектной документации. В частности, обнаружены сети ливневой канализации, железобетонные опоры освещения, подпорная стена, электрический кабель и другое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]