Во Владивостоке новый заместитель мэра приступил к обязанностям
9 января к обязанностям заместителя главы администрации Владивостока приступил Азат Ислаев. Он стал восьмым вице-мэром города.
Как сообщили в администрации Владивостока, Азат Ислаев будет курировать в мэрии управление культуры и управление информационно-программного обеспечения.
Азат Файзулхакович Ислаев родился в 1985 году в Перми. Окончил НОУ ВПО Академия управления «ТИСБИ» по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начинал в Казани с должности юриста в ООО «Региональная земельная служба». Затем занимал ещё несколько руководящих позиций в различных компаниях. С 2015 по 2019 год являлся депутатом Казанской городской Думы. С сентября 2019 года занимал должность помощника губернатора Приморского края аппарата губернатора Приморского края. Женат, воспитывает дочь и сына.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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