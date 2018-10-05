В администрации Владивостока появится новое управление по туризму и общественным пространствам

Полномочия существовавшего управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства разделили на два направления. Теперь в администрации Владивостока под контролем вице-мэра Максима Акульшина будет работать управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. Направление туризма выделят в новое ведомство вместе с общественными инициативами. Курировать его будет заместитель главы города Азат Ислаев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, решение о разделении управлений было принято для оптимизации работы по каждому обозначенному направлению в отдельности. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства будет заниматься по сути тем же, чем и раньше – развитием инвестиционного климата и работой с бизнесом, только теперь более плотно. Управление туризма и общественных инициатив станет новым органом власти, в полномочия которого будет входить работа с гражданскими инициативами, в том числе с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС).

«Работа общественников зачастую связана с развитием общественных пространств, что, в свою очередь, напрямую влияет на туристическую привлекательность и комфорт жителей Владивостока. Именно поэтому управление будет максимально тесно работать с Дирекцией по развитию общественных пространств», - отметили в пресс-службе города.

В этом контексте стоит отметить, что на Азата Ислаева, который стал вице-мэром в январе 2020 года, была возложена задача привести в порядок городские пространства, используя позитивный опыт Казани. Долгое время было непонятно, как именно он должен это делать, – за Ислаевым формально закрепили лишь управление культуры и информационно-программного обеспечения. Теперь, с появлением новых полномочий, статус чиновника становится более понятным.

Вот только неизвестно, когда именно новое управление будет создано. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Дума Владивостока не собирается на заседания, а именно народные избранники должны одобрить изменения в структуре городской администрации. До этого момента всё останется по-прежнему.

Напомним, Дирекция общественных пространств Владивостока при городской администрации была создана 27 февраля. Уже 6 марта прошла встреча с общественностью Владивостока, посвященная обсуждению городских пространств, на которой выступил новый вице-мэр. В планах – обустроить в 2020 году пять территорий в разных районах города: на Авангарде, Дальзаводе, на Океанском проспекте, в поселке Трудовое и в районе улице Надибаидзе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]