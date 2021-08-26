Новые фонари появятся в 100 дворах Владивостока

Уже в ближайшие дни во дворах Владивостока начнется монтаж уличного освещения. Средства на это выделены по поручению главы Владивостока Константина Шестакова. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, новые фонари появятся в 100 дворах, расположенных во всех районах Владивостока.

Так, уличное освещение смонтируют на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина.

«В этих дворах жители проводят собрания и голосуют за освещение. Работы будут проводить управляющие компании, средства им доведет муниципалитет. Одно из важных условий - фонари подключают к сетям дома. То есть в дальнейшем расходы за освещение несут жители», - отметили в управлении содержания жилищного фонда.

Напомним, в 47 дворах в этом году проводится также ремонт и благоустройство. В нескольких из них рабочие уложили новый асфальт, в других смонтировали детские или спортивные конструкции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]