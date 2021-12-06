Список дворов Владивостока, где будут установлены новые фонари, расширен

Во Владивостоке продолжается реализация муниципальной программы по освещению придомовых территорий. Новые фонари уже установлены по 103 адресам. Первоначально планировалось, что свет появится в 123 дворах. Позже этот список удалось расширить до 159, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Среди адресов, где фонари уже установлены, - Снеговая, 123, 125, Кирова, 2, 8, 10, 25д, Красного Знамени, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, Грибоедова, 30, Крыгина, 17, 17а, Чугаева, 54, 56, 61, 63, 65, Луговая, 45/2, Русская, 57к, 57л, 57ж, Часовитина, 7 и многие другие.

Также уличное освещение проводят в поселке Трудовое. Местные жители рассказали, что узнав про программу, сразу решили участвовать. Провели собрание, проголосовали и передали протоколы в свою управляющую компанию.

«Не скажу, что единогласно голосовали. Были те, кто не хотел фонари. Аргументировали, что оплачивать свет придется дому вскладчину. Но большинство все же предложение поддержали. Со светом безопаснее как-то», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

«Фонари быстро смонтировал, в среднем я по два дома успевал сделать за день», - рассказал монтажник, занимающийся установкой новых ламп.

Старшая по дому Луговая, 45/5 Инна Шульга рассказала, что раньше с наступлением темноты на детской площадке появлялся маргинальный контингент.

«До того, как вмонтировали освещение — его здесь просто не было. Детская площадка не освещалась, собирались разного рода лица, которые распивали алкоголь. Видимо, ощущали себя неприкосновенными, а вместе с тем невидимками. Новые фонари решили проблему: всё в принципе освещается», - поделилась собеседница.

Напомним, предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях минувшим летом поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Средства были выделены из федерального бюджета.

«Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию. Мы с коллегами посчитали, что если ставить электрические, то каждая квартира в среднем в год потратит на освещение 1600 рублей», - рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]