«Детей отпускать не страшно»: но владивостокцев предупреждают, что придется доплатить

Во Владивостоке продолжается реализация муниципальной программы по освещению придомовых территорий. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, новые фонари уже установлены на Океанском проспекте, 123, Кирова, 12, Кузнецова 45, Никифорова, 3, Лермонтова, 68а, 70, 79/1, 79/2, 79/3, 97, 91, 93, 27, 29, Чичерина, 10, 18, Успенского, 100, 96, Энгельса, 3 и других улицах.

Также новые фонари появились на Никифорова, 37. Участвовать в муниципальной программе компания ООО "УК Регион – ЖКХ" решила совместно с советом дома и жителями. Из-за отсутствия освещения ходить по двору было некомфортно, а отпускать детей одних в школу зимой — страшно.

«Жильцы узнали, что существует муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на территории Владивостока. В рамках этой программы есть возможность установить освещение на придомовой территории», — рассказала инженер ООО «УК Регион –ЖКХ» Светлана Гуз.

На сегодняшний день все работы по установке освещения выполнены. С приходом зимы жители перестанут переживать за своих детей, так как теперь на улице будет светло и они спокойно смогут ходить в школу.

«Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию. Но нужно понимать, что оплата освещения потом пойдет в статью "общедомовые нужды". Мы подсчитали, что обслуживание одного фонаря обходится дому в 1600 рублей в год. Это относительно немного», - рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда.

До конца года новые фонари появятся в 153 дворах, расположенных во всех районах Владивостока. Предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Средства были выделены из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]