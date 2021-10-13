На улице Капитана Шефнера устанавливают уличные светильники

Новые уличные светильники появятся на улице Капитана Шефнера во Владивостоке. Их устанавливают на спуске, который находится под самым большим уклоном в городе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) протянули 1,2 км воздушной линии и установили 40 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Они ярче обычных, лучше видны в тумане, а главное - позволяют в два раза сэкономить электроэнергию. Мощность светильников составляет 80 Вт.

«Строительство новых фонарей началось две недели назад. Были сложности, когда бурили скальный грунт для установки опор. На крутом подьеме пришлось виртуозно применять тяжелую технику, чтобы пробурить отверстие до двух метров в глубину. На данный момент идут пуско-наладочные работы, осталось выполнить подключение к электросетям.

Завершить работы по проведению наружного освещения на спуске Капитана Шефнера планируем 25 октября», - рассказал Антон Ивашкин, мастер участка.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000 или у диспетчера подразделения «Владсвет» по тел. (423) 241-18-25. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Напомним, всего в этом году новый свет появится во Владивостоке по 123 адресам. Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию.

Отметим, что за последние два года в городе отремонтировано 547 придомовых территорий, то есть шестая часть всех дворов. В этом году еще 47 дворов станут комфортными для горожан – в 34-х появится новое асфальтобетонное покрытие проезжей части, в девяти – новые детские площадки, еще по четырем адресам – спортивные комплексы. Планируется, что в следующем году при соответствующем финансировании в программу войдут ещё 80 дворов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]