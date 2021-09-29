Жители Трудового - о новой программе освещения дворов

Во Владивостоке продолжается реализация муниципальной программы по освещению придомовых территорий. Работы ведутся по 15 адресам. Среди них и несколько многоэтажек в Трудовом, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Новое освещение на ул. Лермонтова, 79/1, 79/2, 79/3 и Чичерина, 10 смонтировали за несколько дней. В среднем каждый двор теперь будут освещать по четыре, пять фонарей. В ближайшее время их подключат к электричеству. Местные жители рассказали, что узнав про программу, сразу решили участвовать. Провели собрание, проголосовали и передали протоколы в свою управляющую компанию.

«Не скажу, что единогласно голосовали. Были те, кто не хотел фонари. Аргументировали, что оплачивать свет придется дому вскладчину. Но большинство все же предложение поддержали, со светом безопаснее как-то», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

«Фонари быстро смонтировал, в среднем я по два дома успевал сделать за день», - рассказал монтажник, занимающийся установкой новых ламп.

Всего в этом году новый свет появится во Владивостоке по 123 адресам. Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию.

Отметим, что за последние два года в городе отремонтировано 547 придомовых территорий, то есть шестая часть всех дворов. В этом году еще 47 дворов станут комфортными для горожан – в 34-х появится новое асфальтобетонное покрытие проезжей части, в девяти – новые детские площадки, еще по четырем адресам – спортивные комплексы. Планируется, что в следующем году при соответствующем финансировании в программу войдут ещё 80 дворов.

Напомним, предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Уличное освещение проведут на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Кирова, Снеговой, Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина и многих других силами управляющих многоквартирными домами компаний на средства, выделенные из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]