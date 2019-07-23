Продолжается ремонт придомовых территорий
295 придомовых территорий отремонтировали во Владивостоке по краевой программе «1000 дворов»
По 123 адресам во Владивостоке уложен свежий асфальт, в 106 дворах установлены детские городки, 66 дворов радуют местных жителей новыми спортивными тренажерами. Таковы промежуточные результаты действия губернаторской программы «1000 дворов».
Необходимость приведения в порядок дворов, говорят специалисты, назрела давно. В последние годы ремонта на придомовой территории практически не проводилось. Зато в этом году по губернаторской программе будет обновлено 317 дворов, а это почти одна десятая часть всех городских дворов. При этом жители могли сами выбирать вид работ: асфальтирование, установка детского или спортивного городка. Но в большинстве случаев горожане все-таки голосовали за асфальтирование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.11.2019 313 дворов отремонтировали во Владивостоке
-
06.11.2019 В Артеме откроют 14 спортивных площадок и построят скейт-парк
-
07.10.2019 Во Владивостоке отремонтировано 164 двора
-
03.10.2019 Новые площадки и дворы радуют горожан во Владивостоке
-
12.08.2019 Новая площадка для активного отдыха появилась во Владивостоке на Сабанеева
-
23.07.2019 79 дворов отремонтировано во Владивостоке по губернаторской программе «1000 дворов»
Добавить комментарий