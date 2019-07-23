Продолжается ремонт придомовых территорий

295 придомовых территорий отремонтировали во Владивостоке по краевой программе «1000 дворов»

По 123 адресам во Владивостоке уложен свежий асфальт, в 106 дворах установлены детские городки, 66 дворов радуют местных жителей новыми спортивными тренажерами. Таковы промежуточные результаты действия губернаторской программы «1000 дворов».

Необходимость приведения в порядок дворов, говорят специалисты, назрела давно. В последние годы ремонта на придомовой территории практически не проводилось. Зато в этом году по губернаторской программе будет обновлено 317 дворов, а это почти одна десятая часть всех городских дворов. При этом жители могли сами выбирать вид работ: асфальтирование, установка детского или спортивного городка. Но в большинстве случаев горожане все-таки голосовали за асфальтирование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]