33 придомовые территории ремонтируют во Владивостоке

В краевой столице продолжается ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Работы ведутся по 33 адресам. В 25 дворах готовят основание под асфальт и асфальтируют, в 6 – ставят детские площадки, еще по двум адресам монтируют спортивные комплексы, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Так, работы по укладке асфальта ведутся на ул. Иртышской, 42, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-лет Владивостоку, 159 Б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других. А на ул. Шошина, 17 А, Окатовой, 11 и Лермонтова, 77 устанавливают детские городки.

Всего же в этом году по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» новый вид получат 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные.

Напомним, программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]