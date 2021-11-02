Во Владивостоке отремонтированы 47 дворов

Во Владивостоке завершился ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Благоустроены 47 дворов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В 34 дворах заасфальтировали придомовую территорию, в девяти – установили детские площадки, еще по четырем адресам смонтировали спортивные комплексы.

Так, к примеру, строители установили большую спортивную площадку на ул. Семеновской, 34. Жители этого дома проголосовали за монтаж в их дворе спортивного поля. Спортивные комплексы смонтированы также на ул. Борисенко, 100, Беляева, 7 и Часовитина, 3.

Новые горки и качели установлены на Шошина, 17а, Лермонтова, 77, Окатовой, 11, Успенского, 108, Добровольского, 35, Нейбута, 27, Днепровской, 26, Ильичева, 3, Верхнепортовой, 76а.

А вот жители проспекта 100-летия Владивостока, 126, 82, 159б, ул. Анны Щетининой, 25, Борисенко, 104а, Гамарника, 22, Дальзаводской, 2, Днепровской, 32, Жигура, 52, Иртышской, 42, Калинина, 279а, 57, Марины Расковой, 7, Махалина, 3а, Надибаидзе, 28, Никифорова, 57, Русской, 59 корпус 3, Сафонова, 6, Светланской, 191, Фирсова, 2, Шилкинской, 13, Бородинской, 13, Днепровской, 2а, Нейбута, 12, 57, Полярной, 1 корпус 1, Рылеева, 8, Сабанеева, 15, Пушкинской, 23, Адмирала Кузнецова, 74, Зеленой, 1 (о. Русский), Черемуховой, 28, Пологой, 28, Шепеткова, 18 выбрали новый асфальт.

Как рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда мэрии, уже сформирована программа ремонта на будущий год. В течение мая они принимали заявки от управляющих компаний. Всего таких заявок поступило свыше 500. В большинстве случаев жители голосуют за асфальтирование придомовых территорий. На втором месте детские площадки, а на третьем – спортивные. В итоге было отобрано 80 адресов.

«Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки, а тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За три года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором», - рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]