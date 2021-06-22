35 дворов ремонтируют во Владивостоке

В краевой столице продолжается ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», больше известной как «1000 дворов». Работы ведутся по 35 адресам: в 27 дворах готовят основание под асфальт и асфальтируют территории, в шести – ставят детские площадки, еще по двум адресам монтируют спортивные комплексы, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, работы по подготовке к асфальтированию ведутся на Дальзаводской, 21, Шепеткова, 18, Нейбута, 57, Калинина, 57, Сабанеева, 15 и других. На ул. Шошина, 17а, Окатовой, 11, Днепровской, 26, Верхнепортовой, 76а, Добровольского, 35 и Лермонтова, 77 устанавливают детские городки, а на Борисенко, 100 и Беляева, 7 монтируют спортивные тренажеры.

Всего же в этом году по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» новый вид получат 47 дворов. Также специалисты уже отобрали адреса для ремонта на будущий год. При соответствующем финансировании в программу планируют включить 80 дворов.

Напомним, программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры.

«Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем: работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором», - рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]