22 двора ремонтируют во Владивостоке

В краевой столице продолжается ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Работы ведутся по 22 адресам, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Так, работы по укладке асфальта идут на 17 придомовых территориях (на ул. Иртышской, 42, Махалина, 3а, Днепровской, 2а, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 159б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других). В четырех дворах (на ул. Шошина, 17а, Днепровской, 26, Добровольского, 35 и Окатовой, 11) устанавливают детские площадки. На Беляева, 7 монтируют спортивные тренажеры.

Всего же в этом году по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» новый вид получат 45 дворов. По 33 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в восьми дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. Дизайн-проекты жители домов разработали совместно со своими управляющими компаниями.

Глава Владивостока Олег Гуменюк не раз отмечал, что работы по программе должны быть проведены качественно и в срок, а основной упор в этом году сделан на комплексный ремонт. Это означает, что площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов.

В связи с пандемией и большим количеством заявок (более 600), поступивших в администрацию города в прошлом году, было решено не принимать новые заявки. Перечень адресов для ремонта сформирован из числа заявок, поступивших в январе 2020 года. Также специалисты управления содержания жилого фонда сообщают, что программа продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год продлится до конца мая.

Напомним, программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать 547 дворовых территорий. Возле домов меняли асфальт, устанавливали детские площадки, монтировали спортивные тренажеры. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]