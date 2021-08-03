43 двора ремонтируют во Владивостоке

В краевой столице продолжается ремонт дворов по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», больше известной как «1000 дворов». Работы ведутся по 43 адресам. В 33 дворах будет проведено асфальтирование, в семи – ставят детские площадки, еще по трем адресам монтируют спортивные комплексы, сообщают «Вести:Приморье».

Так, новые горки и качели устанавливают на Лермонтова, 77, Окатовой, 11, Успенского, 108 и на других придомовых территориях. Спортивные комплексы монтируют на Семеновской, 34, на Борисенко, 100 и Беляева, 7. Асфальтирование происходит во дворах на Дальзаводской, 21, Шепеткова, 18, Нейбута, 57, Калинина, 57, Сабанеева, 15 и других.

Всего же в этом году по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» новый вид получат 47 дворов. Также специалисты уже отобрали адреса для ремонта на будущий год. При соответствующем финансировании в программу планируют включить 80 дворов.

Напомним, что также в этом году в 100 дворах Владивостока установят новое освещение.

«Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором», - рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]