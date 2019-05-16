313 дворов отремонтировали во Владивостоке

По 165 адресам во Владивостоке уложен свежий асфальт во дворах. В 87 дворах установлены детские городки. 61 двор радует местных жителей новыми спортивными тренажерами. Таких цифр удалось добиться благодаря действию сразу двух программ: краевой «1000 дворов» и федеральной «Формирование комфортной городской среды». Первая для горожан абсолютно бесплатная, а вторая подразумевает софинансирование от жителей в размере от 5 до 20%, - сообщили в администрации города.

Всего этом году будет обновлен 361 двор, а это одна десятая часть всех городских дворов. При этом по губернаторской программе «1000 дворов» жители могли сами выбирать вид работ: асфальтирование, установку детского или спортивного городка. Но в большинстве случаев горожане все-таки голосовали за асфальтирование.

Напомним, по краевой программе «1000 дворов» будут отремонтированы 317 дворов во Владивостоке. 130 заявок от людей касались ремонта придомовой дороги, на установку детских площадок подано 116 заявок, на спортивные площадки – 71. Еще 44 двора заасфальтируют по программе «Формирование комфортной городской среды».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]