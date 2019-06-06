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Во Владивостоке отремонтировано 164 двора

Во Владивостоке отремонтировано 164 двора

Масштабный ремонт дворов продолжается во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, из-за дождливого лета, не позволяющего полноценно асфальтировать придомовые территории и устанавливать игровые и спортивные комплексы, подрядчики в усиленном режиме вышли на объекты осенью. 

На сегодня полностью работы завершены по 164 адресам. Из них в 86 дворах проведено асфальтирование, в 50 - установлены детские и еще в 28 – спортивные площадки. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 дворов.

На месте бельевой площадки возле домов по улице Сочинской, 5 и 7 установлены тренажеры. На придомовой территории на ул. Крыгина, 51 уложен свежий асфальт, сделан парковочный карман, установлены новые бордюры.

Напомним, для того чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане заранее, еще в конце прошлого года, подавали документы. Победителями конкурса стали  жители 317 домов во Владивостоке. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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