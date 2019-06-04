Новые площадки и дворы радуют горожан во Владивостоке! В краевой столице продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе "1000 дворов". Какие изменения оценили жители микрорайонов города — репортаж Елены Штылиной.

Повезло несказанно, восхищаются жители дома № 51, по улице Крыгина.

Ирина Удод, жительница дома № 51 на улице Крыгина: - "В этом дворе не было ремонта с 50 годов, дом старый. А сейчас у нас появился двор, причем отремонтированный капитально. Нам по сути сделали новый двор!"

Придомовую территорию благоустроили и заасфальтировали, установили новую детскую площадку. Фасад здания, который не обновлялся больше 15 лет теперь засиял во всей красе. Помогла губернаторская программа "1000 дворов", которую воплощают в жизнь городские власти.

Павел Селедков, заместитель директора МУП "Центральный": - "На Крыгина, 51, по программе "1000 дворов" были проведены работы по благоустройству придомовой территории, было уложено асфальтобетонное покрытие, замена бордюрного камня, были установлены лавочки и урны. В данный момент проводятся работы по ремонту фасада. Демонтаж старого и установка нового плюс покраска."

В этом году Муниципальное предприятие Владивостока ремонтирует сразу 7 дворов. Жители, которые подали заявки на участие в губернаторской программе, обзаводятся спортивными и детскими площадками, принимают обновленные придомовые территории. Такие перемены радуют и жителей ул.Сочинской, 5. На месте бывшей бельевой площадки у них появились спортивные тренажеры.

Виталий Гречанюк, житель дома № 5, по улице Сочинской: - "Спортивная площадка пользуется популярностью у жителей. Сейчас здесь никого нет, потому что разгар рабочего дня. Но если вы приедете вечером, то увидите здесь и взрослых, и детей."

Напомним, инициатором программы "1000 дворов" стал губернатор края Олег Кожемяко. Чтобы принять в ней участие горожане заранее, в конце прошлого года, подавали документы и выбирали необходимые им виды работ. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке из которых больше половины уже отремонтировано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]