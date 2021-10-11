Работы по ремонту дворов во Владивостоке - на финишной прямой

В приморской столице завершается ремонт придомовых территорий по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», больше известной как «1000 дворов». На сегодняшний день в городе благоустроены 44 двора, еще по трем адресам работы продолжаются, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, в эти дни строители завершают обустройство большой спортивной площадки на Семеновской, 34. Жители этого дома проголосовали за монтаж в их дворе различных спортивных тренажеров. А на Невельского, 23 и Зеленой, 1 (остров Русский) подрядчики укладывают новый асфальт.

В этом году в 34 дворах заасфальтировали придомовые территории, в девяти – установили детские площадки, еще по четырем адресам смонтировали спортивные комплексы. Всего будет отремонтировано 47 дворов.

Как рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда мэрии, уже сформирована программа ремонта на будущий год. В течение мая они принимали заявки от управляющих компаний. Таких заявок поступило свыше 500. В большинстве случаев жители голосуют за асфальтирование придомовых территорий, на втором месте - детские площадки, а на третьем – спортивные. В итоге было отобрано 80 адресов.

«Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За три года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором», - рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]