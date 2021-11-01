В 61 дворе Владивостока установили новое освещение

Во Владивостоке продолжается реализация муниципальной программы по освещению придомовых территорий. Работы закончены уже по 61 адресу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Новые фонари установлены на Океанском проспекте, 123, ул. Кирова, 12, Кузнецова 45, Никифорова, 3, Лермонтова, 68а, Лермонтова,70, Лермонтова, 79/1; Лермонтова, 79/2; Лермонтова, 79/3, Лермонтова, 97, Лермонтова, 91, Лермонтова, 93, Лермонтова, 27, Лермонтова, 29, Чичерина, 10, Чичерина, 18, Успенского, 100, Успенского, 96, Энгельса, 3 и других.

Жители поселка Трудовое рассказали, что узнав про программу, сразу решили участвовать. Провели собрание, проголосовали и передали протоколы в свою управляющую компанию.

«Не скажу, что единогласно голосовали. Были те, кто не хотел фонари. Аргументировали, что оплачивать свет придется дому вскладчину. Но большинство все же предложение поддержали. Со светом безопаснее», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

«Фонари быстро смонтировал, в среднем я по два дома успевал сделать за день», - рассказал монтажник, занимающийся установкой опор и светильников.

«Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию», - рассказали специалисты управления содержания жилищного фонда.

Напомним, до конца года новые фонари появятся в 153 дворах, расположенных во всех районах Владивостока. Предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Средства были выделены из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]