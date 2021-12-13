На Щитовой, 25а начали сносить аварийный барак

Очередной дом, который признан аварийным, а его жильцы расселены или получили компенсацию, пошел под снос во Владивостоке. Такой дом начали демонтировать на Щитовой, 25а, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказывает представитель подрядной организации Дмитрий Оглоблин, сейчас на объекте работает экскаватор, который сносит двухэтажных барак. Как только конструкцию полностью разрушат, начнётся вывоз строительных отходов.

«Работы идут по плану. Ориентировочно они займут до пяти дней, включая очистку территории после демонтажа», – подчеркнул подрядчик.

К слову, это уже не первый барак, который сносят в краевой столице за последние пару месяцев. Ранее были убраны дома на Трудовых Резервов, 9а, Дальзаводской, 13 и 60 лет ВЛКСМ, 3.

В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока добавили, что всего в этом году расселены шесть домов на улицах 60 лет ВЛКСМ, 3, Шилкинской, 30, Дальзаводской, 13, Трудовых Резервов, 9а, Щитовая, 25а и Уткинской, 42. Все дома были признаны ветхими и аварийными, а собственники квартир таких домов выбрали либо финансовую компенсацию, либо готовые квартиры.

«В списке ещё довольно много объектов, поэтому эту работу продолжим и в следующей году», – добавили в управлении.

Также, во Владивостоке продолжается реализация муниципальной программы по освещению придомовых территорий. Новые фонари уже установлены по 103 адресам. Первоначально планировалось, что свет появится в 123 дворах. Позже этот список удалось расширить до 159.

Среди адресов, где фонари уже установлены, - Снеговая, 123, 125, Кирова, 2, 8, 10, 25д, Красного Знамени, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, Грибоедова, 30, Крыгина, 17, 17а, Чугаева, 54, 56, 61, 63, 65, Луговая, 45/2, Русская, 57к, 57л, 57ж, Часовитина, 7 и многие другие.

Также уличное освещение проводят в поселке Трудовое. Местные жители рассказали, что узнав про программу, сразу решили участвовать. Провели собрание, проголосовали и передали протоколы в свою управляющую компанию.

Напомним, предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях минувшим летом поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Средства были выделены из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]