Семь многодетных семей пополнили ряды собственников земельных участков во Владивостоке

Очередная жеребьевка земельных участков для многодетных семей состоялась сегодня, 13 декабря, в администрации Владивостока. Для получения земли было приглашено 10 семей, на жеребьевку приехали семь. На выбор им предоставили участки в районе улиц Лесопитомник и Малиновой, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Представители семей вытянули из специального ящика карточки с кадастровыми номерами участков. Землю они смогут оформить в общедолевую собственность – под индивидуальное жилищное строительство.

Специалисты мэрии проинформировали, что в ближайшее время семьи смогут выехать вместе с кадастровым инженером, чтобы посмотреть свои участки. Гражданам напомнили также, что порубочный билет под пятно застройки они могут получить бесплатно, при этом необходимо такое разрешение все равно оформлять.

На сегодня во Владивостоке землю получили 2 194 многодетных семьи.

Напомним, в соответствии с законом Приморского края от 8 ноября 2011 года N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае", земля семьям предоставляется в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.

Также расселяются жители домов, признанных ветхими и аварийными, а собственники квартир таких домов выбирают либо финансовую компенсацию, либо готовые квартиры. В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока добавили, что всего в этом году расселены шесть домов на улицах 60 лет ВЛКСМ, 3, Шилкинской, 30, Дальзаводской, 13, Трудовых Резервов, 9а, Щитовая, 25а и Уткинской, 42.

«В списке ещё довольно много объектов, поэтому эту работу продолжим и в следующей году», – добавили в управлении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]