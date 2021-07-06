Жеребьевка земли для многодетных семей во Владивостоке: предоставлено еще 24 участка

Очередная, 51-я по счету жеребьевка земельных участков для многодетных семей состоялась сегодня, 6 июля, в администрации Владивостока. Для получения земли было приглашено 36 семей, но на жеребьевку приехали 24. На выбор им предоставили участки в районе улиц Ломаной, Канской, Шахтовой, Коммуны, Шевченко и других, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Все прибывшие вытянули из специального ящика свои «счастливые билетики» с кадастровыми номерами участков. Специалисты мэрии проинформировали, что в ближайшее время семьи смогут выехать вместе с кадастровым инженером, чтобы посмотреть свои участки.

Всего на сегодня земля во Владивостоке предоставлена 2091 семье.

Напомним, в соответствии с законом Приморского края от 8 ноября 2011 года N 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», земля семьям предоставляется в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]