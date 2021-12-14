Владивосток продолжают освобождать от незаконных рекламных конструкций и гаражей

В краевом центре продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных объектов. Под снос идут гаражи, торговые павильоны, рекламные щиты, вывески, указатели и другие конструкции, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На текущей неделе силами дорожной службы Владивостока «Содержание городских территорий» убирали незаконные рекламные конструкции с Океанского проспекта, 29, Уткинской, 3, Светланской, 7 и 16. Также под снос пошли самовольно установленные металлические контейнеры и конструкция из сендвич-панелей, установленные в районе бухты Горностай.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что с начала года с улиц города уже убрали более 500 незаконных объектов. На ряде адресов, где раньше были строчки незаконных гаражи, появятся благоустроенные территории. Специалисты разработают проекты благоустройства и озеленения таких мест.

Напомним, что демонтированные с улиц города гаражи, торговые киоски, рекламные и другие конструкции отправляются на площадку временного хранения. Если собственник найдётся и подтвердит, что объект принадлежал ему, то он может забрать его, заплатив крупный штраф, услуги по демонтажу, перевозке и хранению имущества.

Также расселяются и сносятся жилые бараки, признанные аварийными. Ранее были убраны дома на Трудовых Резервов, 9а, Дальзаводской, 13 и 60 лет ВЛКСМ, 3.

В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока добавили, что всего в этом году расселены шесть домов на улицах 60 лет ВЛКСМ, 3, Шилкинской, 30, Дальзаводской, 13, Трудовых Резервов, 9а, Щитовая, 25а и Уткинской, 42. Все дома были признаны ветхими и аварийными, а собственники квартир таких домов выбрали либо финансовую компенсацию, либо готовые квартиры.

«В списке ещё довольно много объектов, поэтому эту работу продолжим и в следующей году», – добавили в управлении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]