Незаконные гаражи убирают с улиц Владивостока

Владивосток продолжает избавляться от незаконно установленных объектов. Работы ведут дорожная служба Владивостока и привлеченная подрядная организация. На улице Иртышской в конце прошлой недели начали демонтировать несанкционированные металлические гаражи Сегодня работы ведутся в районе дома № 16а. Как сообщили в администрации Владивостока, собственников заранее предупредили о необходимости убрать своё имущество, однако многие из них не сочли нужным устранить нарушение и освободить незаконно занимаемые участки.

«Так как собственники не убрали свои гаражи, мы приступили к принудительному демонтажу. Все объекты отправляем на площадку временного хранения. Забрать их собственники могут только тогда, когда подтвердят факт собственности и заплатят крупные штрафы за незаконное размещение объектов, услуги по демонтажу, перевозке и хранению их гаражей», – прокомментировали на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», которое занимается сносом незаконных строений.

С начала 2022 года с улиц Владивостока убрали уже более 250 самовольно установленных горожанами объектов. Под снос идут гаражи, торговые павильоны, рекламные и другие конструкции. С начала года с улиц дальневосточной столицы незаконные торговые павильоны и гаражи убирали с Терешковой, Камской, Днепровской, Аксаковского переулка, Татарской, Адмирала Юмашева, Прапорщика Комарова, Адмирала Фокина, Суханова, Толстого, Интернациональной, Уткинской, Сафонова, проспекта Красного Знамени, Некрасовской и многих других адресов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]