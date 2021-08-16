Незаконные гаражи демонтировали на улицах Ладыгина и Толстого

Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) продолжают убирать с улиц Владивостока торговые павильоны, гаражи и другие объекты, которые граждане устанавливают самовольно и без каких-либо разрешений. За прошедшую неделю было демонтировано семь таких объектов – это гаражи на улицах Ладыгина, 15 и Толстого, 32, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сейчас работы по демонтажу ведутся на улице Крыгина. Здесь городские службы убирают с городских территорий металлические контейнеры.

«Во Владивостоке регулярно выявляют десятки самовольно установленных объектов. Это торговые точки, металлические гаражи и контейнеры, павильоны, а также шлагбаумы, металлические и деревянные ограждения. Сначала собственникам таких объектов даётся время на их демонтаж своими силами, если этого не происходит, то заявка на демонтаж приходит к нам», – сообщили специалисты отдела демонтажа СГТ.

Специалисты подчеркивают: если собственники решат вернуть своё имущество, им придётся заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

Всего с начала года городскими службами во Владивостоке было демонтировано более 400 незаконных объектов.

Напомним, что незаконно установленные объекты, которые находятся на городской земле, выявляют специалисты административно-территориальных управлений и управления муниципальной собственности. Они составляют акты и отправляют их на комиссию. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти объекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]