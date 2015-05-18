Гаражи исчезают с улиц города

Незаконными объектами меньше: киоски и гаражи убирают с улиц Владивостока

Киоски, металлические гаражи, торговые павильоны – эти и другие объекты ежедневно убирают с улиц Владивостока. Как правило, предприимчивые граждане устанавливают их самовольно и без соответствующих разрешений.

Так, за последние дни под снос попали гараж на Калинина, 107, киоск с фастфудом на Полярной, 1 и два киоска на Космонавтов, 4.

Как сообщили в административно-территориальном управлении Первомайского района, если собственники решат вернуть своё имущество, им придётся заплатить сразу несколько штрафов - за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

«При выявлении самовольно установленных объектов городская администрация даёт время собственникам на самостоятельный демонтаж. Если вовремя эти работы не проводятся, то комиссия принимает решение о принудительном демонтаже», – подчеркнули специалисты.

Отметим, что незаконные объекты выявляют специалисты административно-территориальных управлений во время ежедневных рейдов, а также по обращениям горожан. Эта работа ведется во всех районах Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]