Жителям Владивостока возвращают «оккупированные» общественные территории

Ежедневно специалисты административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока ведут работу по освобождению городских территорий от незаконно установленных объектов. Под снос попадают гаражи, торговые павильоны и лотки, шлагбаумы, объекты рекламы, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сейчас масштабные работы ведутся во Фрунзенском районе. Работы по освобождению земельных участков проведены на улицах Крыгина, Московской, Пограничной, Хабаровской, Пологой, Леонова, Верхнепортовой, Океанском проспекте и проспекте Острякова. К слову, по последнему адресу был демонтирован железный контейнер, с которого осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, - здесь работал нелегальный пункт приема металлолома.

Всего демонтировано 38 самовольно установленных объектов, из них 17 гаражей были убраны с городских территорий собственниками.

Специалисты отмечают, что незаконные объекты недобросовестные предприниматели и граждане устанавливают там, где им хочется. Например, на улице Верхнепортовой ряд незаконных гаражей скрывал прекрасный вид на море. Сейчас освобожденную территорию можно использовать в качестве видовой площадки.

«Незаконные объекты выявляют по итогам мониторинга территорий района, а также по обращениям горожан. После специалисты составляют акты и отправляют их на комиссию, где специалисты профильных управлений мэрии принимают решение о демонтаже. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти объекты. В случае непринятия таких мер незаконные объекты демонтируются силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», – рассказала начальник административно-территориального управления Фрунзенского района Ирина Пан.

Специалисты подчеркивают, что если собственники решат вернуть своё имущество, им придётся заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]