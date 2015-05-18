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Город избавляется от павильонов

Город избавляется от павильонов

Фото: пресс-служба города

Без документов – вне закона: самовольно размещенные торговые павильоны убирают с улиц Владивостока

Демонтаж незаконных объектов во Владивостоке проводят постоянно. Под снос идут не только самовольно размещенные гаражи, но и в первую очередь торговые павильоны, установленные предпринимателями без соответствующих разрешительных документов.

«Специалисты городской администрации постоянно проводят рейды во всех пяти районах по контролю за данным видом деятельности. Все самовольно установленные объекты идут под демонтаж. Часть торговцев убирает павильоны собственными силами, а тех, кто этим пренебрегает, ждёт принудительный демонтаж», - отмечают специалисты административно-территориальных управлений города.

Стоит отметить, что предприниматели, не имея на то разрешительных документов, устанавливают свои торговые объекты на автобусных остановках, рядом с домами, на тротуарах и даже на газонах.

В числе последних адресов, где незаконные торговые павильоны демонтировали силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», – Пихтовая, 8а, Терешковой, 21, Калинина, 55, Борисенко, 17, Красного Знамени, 86 и 114.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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