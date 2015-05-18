Ушли под снос: в городе избавляются от автостоянок

Две незаконные стоянки автомобилей пошли под снос во Владивостоке. Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совместно с сотрудниками административно-территориального управления Первореченского района демонтировали незаконные объекты в районе улицы Гамарника и проспекта 100-летия Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlc.ru.

От незаконных автостоянок городские площадки освободили по просьбам местных жителей. Предприимчивые граждане вели незаконную деятельность, не имея на это никаких разрешительных документов. Так, в районе Гамарника, 5а небольшой участок земли огородили металлической сеткой, а в качестве помещения для охраны использовался микроавтобус. Городские службы демонтировали забор и вывезли с территории автомобиль.

Еще одна незаконная стоянка была обустроена в районе проспекта 100-летия Владивостока, 29а. Отсюда специалисты убрали металлические ворота, ограждение и будку охраны.

Отметим, демонтаж незаконных объектов во Владивостоке проводят еженедельно во всех пяти районах города. Под снос идут самовольно размещенные гаражи, торговые павильоны, рекламные конструкции. При этом собственникам объектов дается время для того, чтобы вывезти их самостоятельно. Если этого не происходит, то комиссия принимает решение о принудительном демонтаже. А собственнику предстоит оплатить не только штрафы, но и все расходы по сносу, вывозу и хранению объекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]