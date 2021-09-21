Ряд незаконных объектов демонтировали во Владивостоке

Семь металлических гаражей, контейнер, торговый павильон и металлическое ограждение демонтировали на минувшей неделе бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Все эти объекты были установлены гражданам самовольно, без каких-либо разрешительных документов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Незаконные объекты выявляют специалисты административно-территориальных управлений по итогам мониторинга территорий района, а также по обращениям горожан. После этого сотрудники мэрии составляют акты и отправляют их на комиссию, где специалисты профильных управлений принимают решение о демонтаже. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти объекты. В случае непринятия таких мер незаконные объекты демонтируются силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий

Как правило, под снос попадают гаражи, торговые павильоны и лотки, шлагбаумы, объекты рекламы, металлические и деревянные ограждения.

На этот раз от незаконных объектов были очищены общественные территории по следующим адресам: Нейбута, 87, проспект 100-летия Владивостока, 64а, Днепровская, 15, 2-я Шоссейная, 12, Кирова, 79а, Тунгусская, 44.

Специалисты подчеркивают: если собственники решат вернуть своё имущество, им придётся заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

Всего с начала года городскими службами во Владивостоке было демонтировано почти 500 незаконных объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]