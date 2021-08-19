Незаконный торговый объект демонтировали на набережной Спортивной гавани

Общественные территории Владивостока освобождают от незаконных объектов. На этот раз силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» был демонтирован торговый объект, который предприимчивые граждане без каких-либо разрешений установили на набережной Спортивной гавани, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Незаконные объекты выявляют по итогам мониторинга территорий района, а также по обращениям горожан. После этого специалисты составляют акты и отправляют их на комиссию, где специалисты профильных управлений мэрии принимают решение о демонтаже. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти объекты. В случае непринятия таких мер незаконные объекты демонтируются силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», - рассказала начальник административно-территориального управления Фрунзенского района Ирина Пан.

Специалисты подчеркивают: если собственники решат вернуть своё имущество, им придётся заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

Напомним, что работа по сносу незаконных построек и торговых объектов на набережной Спортивной гавани началась еще в 2019 году. Тем не менее, торговля на этом месте осталась. Для отдыхающих здесь продолжают работать лотки с мороженым и прохладительными напитками, включенные в схему размещения НТО (нестационарных торговых объектов).

Перед администрацией Владивостока стоит задача провести реконструкцию главой набережной города. Как рассказал глава города Константин Шестаков, на сегодняшний день командой Concrete Jungle разработана концепция развития набережной Спортивной гавани, проект прошел экспертизу, ведутся обсуждения с потенциальными концессионерами. В планах обустроить здесь прогулочные зоны, детские игровые площадки, создать спортивно-парковую зону, а также организовать места для размещения объектов искусства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]